Руководить ликвидацией ЧС в Рязанской области будет первый зампред Анна Рослякова

Руководителем ликвидации ЧС на территории Рязанской области назначена Анна Рослякова. Соответствующее Распоряжение врио губернатора опубликовали «Рязанские ведомости» в понедельник, 22 августа.

Согласно тексту документа, режим ЧС вводится на территории Рязанской области с 15 часов понедельника, 22 августа, и до особого распоряжения.

- Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Рослякову А.Н. – говорится в тексте документа.

Границы территории ЧС в Рязанской области совпадают с границами трех ее районов: Клепиковского, Рязанского и Спасского. Главам муниципальных образований, граничащих с зоной ЧС, рекомендовано ввести режим повышенной готовности, организовать пополнение резервов для ликвидации ЧС и провести при необходимости эвакуационные мероприятия.

Также вице-губернатору Артему Бранову поручили оценить размер материального ущерба, нанесенного лесными пожарами, а министру финансов Марине Наумовой – рассмотреть вопрос о выделении денег из резервного фонда на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

По данным регионального МЧС, на утро 23 августа площадь активного горения в Рязанской области 183 гектара. С огнем борются более 9 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц техники. Тушение сильно осложняет погода – жара до +31 градуса и порывистый ветер до 10 метров в секунду.