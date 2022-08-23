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Происшествия23 августа 2022 9:48

Полицейские задержали парня, укравшего из супермаркетов ножи, шампунь и шоколад

Решается вопрос о привлечении 18-летнего рязанца к уголовной ответственности
Источник:kp.ru
Похоже, что краденное рязанец планировал перепродать. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Похоже, что краденное рязанец планировал перепродать. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 18-летнего рязанца, подозреваемого в кражах из супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Патрульные увидели на улице молодого человека, поспешившего скрыться при виде полицейских. Сотрудники ППС догнали парня на улице Свободы. У него в руках был пакет с кухонными ножами в упаковках, коробками шоколадных конфет и средствами личной гигиены.

Вскоре полицейские выяснили, что остановленный ими рязанец причастен к краже этих товаров из двух супермаркетов, расположенных неподалеку.

Подозреваемого задержали. Решается о его привлечении к уголовной ответственности по статье «Кража»