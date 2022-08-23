Пожилые супруги остались без крыши над головой после пожара в Рыбновском районе

Деревянный дом, обшитый сайдингом, сгорел полностью. Фото: «Пресса».

В Рыбновском районе пожилые супруги остались без крыши над головой после пожара. Их деревянный дом, обшитый сайдингом, сгорел в воскресенье, 21 августа.

В пресс-службе областного МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил диспетчерам около 15.00. На место сразу выехали две машины и пять человек личного состава. Открытое горение тушили примерно полчаса. Огонь распространился на 53 квадратных метра. К несчастью, спасти дом не удалось – пожар уничтожил постройку и находившийся рядом сарай.

Как рассказали «Прессе» очевидцы происшествия, первой загорелась хозяйственная постройка, а после огонь перекинулся на дом. До приезда пожарных пламя пытались сбить соседи и неравнодушные селяне. 84-летний хозяин дома и его 86-летняя жена в момент начала пожара были дома. Они успели спасти лишь документы, все остальное сгорело.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб нанес пожар супругам, в настоящее время выясняют специалисты.