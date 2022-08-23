Мэр Сорокина высказалась о горящей свалке у СНТ «Нефтяник»

22 августа на очередном рабочем совещании глава администрации Елена Сорокина высказалась о свалке на территории СНТ «Нефтяник». Цитату чиновницу приводит «ВидСбоку»:

«И что-то там эти физлица и юрлица решили делать. Но пока они свозят туда строительный мусор, они нарушают всё и вся. Непозволительно превращать землю в свалку. Там нет разрешения на складирование мусора. Свалки на территории города вообще быть не может».

Ранее сообщалось, что около трассы М-5 на окраине Рязани полыхает свалка. Речь как раз шла о территории СНТ «Нефтяник». Местные жители и дачники обратились через соцсети к природоохранной прокуратуре, чтобы виновников привлекли к уголовной ответственности (читать подробнее).

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