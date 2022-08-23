«Люди ждут возвращения домой». Павел Малков посетил ПВР, где живут эвакуированные жители Голованова

Павел Малков посетил пункт временного размещения эвакуированных из поселка Голованово Рязанской области.

Врио губернатора Павел Малков в понедельник, 22 августа, посетил пункт временного размещения в Туме, где живут эвакуированные из-за лесных пожаров жители поселка Голованово. Видео оттуда он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Глава региона рассказал, что осмотрел условия, в которых живут люди, выпил с ними чаю и угостился пиццей. Жителей уже осмотрели врачи. В целом, все условия в пункте временного размещения есть.

- Все бытовые условия налажены, все хорошо. Конечно же, люди ждут возвращения домой, - сказал Малков.

Между тем, лесные пожары, бушующие на территории Рязанской области, пока не собираются утихать. По информации областного МЧС, на утро 23 августа площадь активного горения выросла по сравнению с минувшим днем и составила 183 гектара. С огнем борются уже более 9 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц техники. На территории всего региона действует режим ЧС (читать подробнее).