Холодную воду 23 августа выключат в центре Рязани и в поселке Ворошиловка

Во вторник, 23 августа, без холодной воды останутся десять улиц Рязани, а также садовое товарищество в городском поселке Ворошиловка. Объявление о приостановке водоснабжения распространил «Водоканал».

По информации муниципального предприятия, до вечера не будет воды на 1-й и 2-й Безбожных улицах, Коммунистическом, Комсомольском и Транспортном переулках, Первомайском проспекте и площади Димитрова, а также на улицах Вокзальной, Старореченской и Баженова. Причиной отключения стали ремонтные работы на коммуникациях.

Адреса, по которым приостановится холодное водоснабжение 23 августа:

с 9.00 до 17.00:

- улица Старореченская, дома 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 48, 50, 52, 54, 56;

- садовое товарищество «Стройдеталь»;

с 9.30 до 17.00:

- улица Баженова, дом 34;

- улица 1-я Безбожная, дома 6, 8, 10, 12;

- улица 2-я Безбожная, дома 1, 2, 3, 5 – 7, 6, 9;

- улица Вокзальная, дома 97, 99, 101;

- Коммунистический переулок, дома 10, 3, 6, 8, 9;

- Комсомольский переулок, дома 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;

- Первомайский проспект, дома 63, 70/1, 72, 74 корпус 1, 78/93;

- площадь Димитрова, дома 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3;

- Транспортный переулок, дома 12, 4;

- Центральные тепловые пункты на улице Вокзальной, дом 99А и Первомайском проспекте, дом 74Б.

Техническую воду будут подвозить с 10.00 до 15.00 по адресу: Первомайский проспект, дом 68/2.