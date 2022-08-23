Всё, завершились поиски двух подростков, исчезнувших из лагеря в Касимовском районе

Завершились поиски двух подростков, исчезнувших из лагеря в Касимовском районе

В Рязанской области завершились поиски двух исчезнувших подростков, которые еще 18 августа покинули детский оздоровительный лагерь «Ласточка» в деревне Залесное Касимовского района. О завершении поисков сообщил ПСО «Мещера».

14-летний мальчишка и 16-летняя девочка найдены живыми.

Информация о пропавших детях появилась на страницах волонтеров 21 августа, на следующий день в 22:40 поиски завершились.

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