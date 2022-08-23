Всё, завершились поиски двух подростков, исчезнувших из лагеря в Касимовском районе

Завершились поиски двух подростков, исчезнувших из лагеря в Касимовском районе
В Рязанской области завершились поиски двух исчезнувших подростков, которые еще 18 августа покинули детский оздоровительный лагерь «Ласточка» в деревне Залесное Касимовского района. О завершении поисков сообщил ПСО «Мещера».
14-летний мальчишка и 16-летняя девочка найдены живыми.
Информация о пропавших детях появилась на страницах волонтеров 21 августа, на следующий день в 22:40 поиски завершились.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!