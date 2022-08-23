Активная площадь лесных пожаров в Рязанской области вновь превысила 180 га

23 августа в Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. К утру вторника площадь активного горения составила 183 га, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, вместе с прибывшими из Москвы 20 августа поливомоечными машинами, бульдозерами и экскаваторами группировка сил и средств уже превышает 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

На лесных пожарах в Рязанской области по состоянию на 23 августа задействованы 17 воздушных судов, в том числе пять Ил-76 и два самолета-амфибии Бе-200ЧС. Авиация сбросила на возгорания более 15,2 тыс. тонн воды.

«Для эффективного тушения пожаров и защиты населенных пунктов силы сосредоточены по всему периметру фронта. Пожарные работают в круглосуточном режиме, в сложных условиях труднодоступной местности», - отмечают в МЧС.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Рабочая версия: пожар начался 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.