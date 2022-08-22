Сергей Собянин выложил фото рязанских лесных пожаров, снятых из вертолета

Лесные пожары с вертолета от Сергея Собянина.

22 августа мэр Москвы Сергей Собянин облетел лесные пожары Рязанской области на вертолете, а потом опубликовал фотографии у себя в telegram-канале. На снимках показаны огромные территории сгоревших лесов.

Огромные площади сгоревшего леса в Рязанской области. Фото от Сергея Собянина.

Ранее сообщалось о прибытии Сергея Собянина в Рязанскую область, где он участвовал в заседании оперативного штаба. По его словам, столичные власти «по просьбе коллег» направили в регион около 400 человек и «достаточно большое количество техники».

Огромные площади сгоревшего леса в Рязанской области. Фото от Сергея Собянина.

- Тем не менее пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения, - сказал чиновник (подробнее).

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