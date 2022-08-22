Погода 23 августа в Рязанской области: аномальная жара, порывистый ветер и ни капли дождя

Погода в Рязанской области во вторник, 23 августа, вряд ли поможет в тушении природных пожаров. Синоптики не ожидают ни существенных дождей, ни ослабления жары. Более того – она даже усилится, а порывы ветра сохранятся.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному пресс-службой областного МЧС, во вторник будет царить переменная облачность. Ветер по-прежнему восточный и юго-восточный, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление очень высокое – 757 мм ртутного столба.

Температура воздуха начнет повышаться. Ночью в Рязани и области +13…+18, днем столбики термометров опять устремятся к тридцатиградусным значениям. Местами в отдельных районах ожидается жара до +33, что почти на десять градусов выше климатической нормы конца августа.