Пожарные за считанные минуты потушили загоревшийся автомобиль в Рязани

Пожарные быстро потушили загоревшийся автомобиль в Рязани.

Считанные минуты потребовались пожарным, чтобы потушить загоревшийся легковой автомобиль на Первомайском проспекте в Рязани. Работу огнеборцев очевидцы даже сняли на видео. Оно появилось в понедельник, 22 августа, в Telegram-канале RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Инцидент произошел в середине дня недалеко от остановки общественного транспорта «Дом художника». В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 12.21. Пожарный автомобиль с тремя людьми личного состава прибыл на место уже через несколько минут. Огонь ликвидировали уже в 12.27.

К сожалению, пламя повредило машину. Информации о других пострадавших не поступало.