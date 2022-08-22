До 25 августа в лесах Касимовского района сохранится чрезвычайная пожарная опасность

С 23 по 25 августа в лесах Касимовского района будет чрезвычайная пожарная опасность – 5-й класс, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, опираясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отметим, что 5 классе пожарной опасности серьезно возрастет риск природных пожаров, поэтому в МЧС в очередной раз просят рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, не бросать спички и окурки.
Ранее в трех районах Рязанской области ввели режим ЧС из-за сильных лесных пожаров.
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