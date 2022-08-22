Ночью огонь перешел реку Пру у поселка Лесохим Рязанского района

В ночь на 22 августа огонь лесного пожара перешел реку Пру у поселка Лесохим (буквально триста метров от деревни Деулино – Ред.) Рязанского района. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Вместе с ними [волонтерами] огнеборцам удалось потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим, где ночью огонь перешел реку. Слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенному пункту», - отметил врио.

Ранее появилась фотография лесных пожаров в Рязанской области со спутника, на которой показаны направление огня и дыма (подробнее).

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