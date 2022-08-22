Запрет на охоту до 1 октября ввели в двух районах Рязанской области из-за лесных пожаров

В двух районах Рязанской области до 1 октября запретили охотиться.

В двух районах Рязанской области с 19 августа из-за бушующих лесных пожаров нельзя охотиться. Соответствующее Постановление врио губернатора опубликовали «Рязанские ведомости».

Речь идет о Спасском и Клепиковском районах. Там до 1 октября запрещены как спортивная, так и любительская охота.

- Установить до 1 октября 2022 года запрет любительской и спортивной охоты на все виды охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий Спасского и Клепиковского муниципальных районов Рязанской области, - говорится в тексте Постановления.

Ранее об ограничении охоты в связи с очень высоким уровнем пожарной опасности и из-за продолжающихся природных пожаров в некоторых областях центра страны говорил глава МЧС России Александр Куренков (читать подробнее).