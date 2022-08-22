Направление дыма и огня лесных пожаров в Рязанской области 22 августа 2022 года показали со спутника. Фото: telegram-канал Fun&Profit.

Лесные пожары в Рязанской области сфотографировали со спутника, показав направление дыма и огня. Снимки появились 22 августа в telegram-канале Fun&Profit. Пост авторы канала назвали «Причина смога в Москве со спутника», и приложили к нему два снимка.

На одном из них пожары в Рязанской области, на втором – площадь лесного пожара, где указана цифра 180,39 квадратных километров.

Направление дыма и огня лесных пожаров в Рязанской области 22 августа 2022 года показали со спутника. Площадь лесных пожаров. Фото: telegram-канал Fun&Profit.

На первом фото видно, как огонь движется с территорий Кудомского участкового лесничества Спасского района в сторону поселка Голованово, деревни Ольгино Клепиковского района и деревни Деулино Рязанского района. Направление дыма и смога – село Борисково, деревня Требухино Рязанского района, село Криуша Клепиковского района. Можно заметить на фото дым и юго-восточнее села Бельского Спасского района.

Ранее спутники уже показывали, как выглядят лесные пожары в Рязанской области из космоса. Снимок сделал космический аппарат «Метеор-М» (фото).

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