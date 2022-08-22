Бесплатно, быстро, анонимно: рязанцам предложили провериться на ВИЧ

С 15 августа Рязань присоединилась к федеральному проекту «Поддержка деятельности Российского Красного Креста», дающему возможность бесплатно, быстро и анонимно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.

Как отмечают организаторы акции, программа профилактики этого социально значимого заболевания позволяет людям повысить свою медицинскую грамотность в вопросах ВИЧ.

Экспресс-обследование на ВИЧ проводится на базе сети клиник «Ниармедик». Сделать бесплатный тест можно во всех филиал сети клиник, в удобное время. При этом записываться на сдачу анализов не обязательно. Подробности уточняйте по телефонам Единого контактного-центра: +7 (4912) 706-706 , +7 (4912) 622-022, +7 (4912) 622-023. Адреса: ул. Право-Лыбедская, д. 40 и ул. Пирогова, д. 4.