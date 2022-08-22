В центре Рязани кран-манипулятор оборвал провода и повалил часть дерева прямо на машину

В Рязани кран-манипулятор оборвал провода и повалил часть дерева. Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань».

В центре Рязани кран-манипулятор оборвал провода и повалил часть дерева. Фотографии с места происшествия в понедельник, 22 августа, опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Судя по снимкам, которые сделали очевидцы, инцидент случился на улице Праволыбедской. Часть поваленного дерева приземлилась прямо на припаркованный неподалеку автомобиль.

Часть дерева упала на машину, обошлось без пострадавших. Фото: УМВД по Рязанской области.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что происшествие обошлось без жертв. Получила ли машина повреждения, доподлинно неизвестно. По факту падения дерева, а заодно и проводов, ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.