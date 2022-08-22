Пьяный водитель Renault устроил ДТП в Старожиловском районе, погиб пассажир

66-летний рязанец погиб в ДТП в Старожиловском районе.

В Рязанской области 66-летний мужчина погиб по вине водителя иномарки – тот сел за руль пьяным и не справился с управлением. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все случилось ночью в воскресенье, 21 августа, на шестом километре автодороги Старожилово – Панинское – Мишенево в Старожиловском районе. 38-летний водитель Renault Logan, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над машиной, вследствие чего съехал в кювет.

В ДТП легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения, а его пассажир от полученных травм скончался на месте аварии. По факту произошедшего областная Госавтоинспекция ведет проверку.

В целом, за минувшие пятницу и выходные дни, на дорогах Рязанской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и 17 пострадали.