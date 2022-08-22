Пожилой житель Рязани погиб под колесами KIA на улице Октябрьской

KIA насмерть сбила пешехода на улице Октябрьской в Рязани.

Областная Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на жителя Рязани, который случился глубокой ночью 22 августа. ДТП оказалось смертельным для пешехода. Подробности сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Дорожный инцидент с трагическим исходом произошел около дома №30/17 по улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем KIA Rio, сбил 68-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход в момент ДТП находился на проезжей части.

В результате наезда пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.