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Происшествия22 августа 2022 8:21

Пожилой житель Рязани погиб под колесами KIA на улице Октябрьской

Трагедия случилась ночью 22 августа
Источник:kp.ru
KIA насмерть сбила пешехода на улице Октябрьской в Рязани.

KIA насмерть сбила пешехода на улице Октябрьской в Рязани.

Областная Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на жителя Рязани, который случился глубокой ночью 22 августа. ДТП оказалось смертельным для пешехода. Подробности сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Дорожный инцидент с трагическим исходом произошел около дома №30/17 по улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем KIA Rio, сбил 68-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход в момент ДТП находился на проезжей части.

В результате наезда пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.