Появились фото работы пожарных в эвакуированной рязанской деревне Ольгино

ГУ МЧС по Рязанской области 22 августа опубликовало фотографии из деревни Ольгино Клепиковского района.

ГУ МЧС по Рязанской области 22 августа опубликовало фотографии из деревни Ольгино Клепиковского района. Накануне жителей этого населенного пункта эвакуировали в связи с близко подступившим лесным пожаром.

21 августа жителей деревни Ольгино эвакуировали в связи с близко подступившим лесным пожаром.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники МЧС работают как непосредственно в зоне жилой застройки, так и в окрестностях деревни. В частности, они заливают водой из пожарных рукавов растительность, чтобы помешать дальнейшему распространению огня.

На одном из снимков запечатлена кромка низового пожара, который идет по лесу, судя по всему, как раз недалеко от Ольгино.

На снимке видно кромка низового пожара, который идет по лесу, судя по всему, как раз недалеко от Ольгино