Очередная колонна техники, следующая в Рязанскую область тушить пожары, попала на видео

Колонна машин едет в Рязанскую область тушить пожары.

В Рязанскую область продолжает прибывать техника на помощь в тушении масштабного природного пожара. Колонну из более чем 30 машин МЧС, а также коммунальных служб засняли очевидцы утром 22 августа. Кадры появились в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

- Прибывающую технику для борьбы с лесными пожарами снова заметили в Рязани и области. Подъезжают круглосуточно, - написал пользователь.

Другую партию машин в количестве более 30 единиц засняли около 5 часов утра на окружной дороге у города Коломна в Московской области.

- В сторону Рязани направляется очень большая колонна техники МЧС и коммунальных служб. Видимо все очень серьезно, - прокомментировал видео его автор.

Ранее в Рязанскую область прибыли еще 32 пожарных из Московской области. По состоянию на 21 августа в ликвидации полыхающих в регионе лесных пожаров задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники. На месте работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей.