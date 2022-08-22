Начались съемки сериала «Несломленная» о жертвах «скопинского маньяка». Фото: Вокруг ТВ.

Начались съемки сериала о жертвах «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом сообщает портал «Вокруг Тв».

«Это будет потрясающий и одновременно очень смелый и откровенный сериал!» — заявил режиссер Сарик Андреасян. Именно кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию книги одной из жертв «скопинского маньяка» Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья».

По словам режиссера, Мартынова сама написала ему письмо с просьбой экранизировать ее историю, отказав другим деятелям киноиндустрии.

В главных ролях сериала - жертв «скопинского маньяка» сыграют Татьяна Сабинова и Екатерина Чаннова.

Рабочее название сериала «Несломленная», но вполне вероятно, что его поменяют. Хотя бы потому, что в 2021 году на экраны уже выходил драматический сериал «Несломленная» режиссера Елены Цыплаковой.

Подробнее о жертвах «скопинского маньяка» Виктора Мохова, о их жизни, а также о самом Мохове.

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