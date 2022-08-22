Рязанцы выскажут свое мнение о придорожных памятниках

В России еще в период советской власти возникла традиция устанавливать вдоль дорог памятники погибшим в ДТП родственникам, так называемые кенотафы, то есть могилы без захоронения. Каждый из нас, проезжая по различным дорогам, обращал внимание на такие мини-мемориалы и сразу понимал: здесь погиб человек.

Один из таких кенотафов стоит на Северной окружной, как раз в зоне ремонта. Стоит уже давно, больше десяти лет. Грузовики и другая рабочая техника его аккуратно объезжают, стараясь не тронуть, все-таки память о человеке…

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