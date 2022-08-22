В 11 районах Рязанской области 22 августа отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Список населенных пунктов Рязанской области, где 22 августа 2022 года отключат электричество.. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 22 августа 2022 года, в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более шестидесяти населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Милославский район:

- деревня Спасские Выселки, поселок Южный, село Горлачевка, поселок Пролетарский, село Покрово-Гагарино, деревня Рано-Верхи, поселок Милославское, деревня Масальщино, деревня Дубасово, деревня Павелково — с 13:00 до 14:00.

Шиловский район:

- деревня Заполье — с 13:00 до 17:00;

- село Мосолово — с 09:00 до 14:00;

- село Березово — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Кольдюки — с 09:30 до 17:00;

- село Малеево, деревня Акапово — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Жокино — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Павлово, деревня Белое, деревня Павлово, село Прудки — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Половское — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Кушуново — с 09:00 до 17:00;

- село Гремячка, село Казинка, деревня Деменьшино, село Ильинка, поселок Павелец, село Рождествено, село Немерово, поселок Московский, село Моховое, село Вердерево, село Успенское, деревня Галино, село Высокое, село Вязовенка, деревня Вороновка, поселок станции Кремлево, село Николо-Скопин, деревня Новиково — с 05:00 до 07:00.

Путятинский район:

- село Унгор — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Казачий Дюк — с 05:30 до 17:00;

- село Казачья Слобода, деревня Липяной Дюк, село Тюрино, село Карнаухово, деревня Студеновка, деревня Андроновка — с 05:30 до 08:00.

Пронский район:

- деревня Альютово, деревня Новики, село Красное, село Яблонево, село Воскресенка, деревня Филимоново, деревня Болотово, село Елшино, село Последово, поселок Озерки — с 08:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Ивановское, село Хламово, деревня Никифоровское — с 08:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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