В Рязанской области разыскивают двух пропавших подростков – 16-летнюю Аню и 14-летнего Костю, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

По данным волонтеров, местонахождение ребят неизвестно с 20 августа. Исчезли они в деревне Залесное Касимовского района. По другим данным, подростки пропали еще 18 августа из детского оздоровительного лагеря «Ласточка», расположенного как раз в Залесном.

«Анюта, родная, если ты читаешь этот пост, прошу тебя, пожалуйста, откликнись, ведь мы очень сильно переживаем за тебя и очень сильно тебя любим», - написала одна из родственниц девочки.

Приметы Ани: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые собраны в хвост.

Была одета на момент исчезновения: светлая кофта с длинным рукавом, серо-синяя кофта с красными надписями, темные шорты, красные кроссовки.

Приметы Кости: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет на момент исчезновения: темная водолазка с длинным рукавом с надписью желтыми буквами «Lolimi», шорты темные в крапинку с нарисованными листами конопли, черные сланцы.

Если вы видели этих детей, если вам известно об их местонахождении, просьба звонить по телефону 112.

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