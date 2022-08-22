В Рязанской области разыскивают двух пропавших подростков – 16-летнюю Аню и 14-летнего Костю, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
По данным волонтеров, местонахождение ребят неизвестно с 20 августа. Исчезли они в деревне Залесное Касимовского района. По другим данным, подростки пропали еще 18 августа из детского оздоровительного лагеря «Ласточка», расположенного как раз в Залесном.
«Анюта, родная, если ты читаешь этот пост, прошу тебя, пожалуйста, откликнись, ведь мы очень сильно переживаем за тебя и очень сильно тебя любим», - написала одна из родственниц девочки.
Приметы Ани: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые собраны в хвост.
Была одета на момент исчезновения: светлая кофта с длинным рукавом, серо-синяя кофта с красными надписями, темные шорты, красные кроссовки.
Приметы Кости: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Был одет на момент исчезновения: темная водолазка с длинным рукавом с надписью желтыми буквами «Lolimi», шорты темные в крапинку с нарисованными листами конопли, черные сланцы.
Если вы видели этих детей, если вам известно об их местонахождении, просьба звонить по телефону 112.
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