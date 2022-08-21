Жара до +32 градусов ожидается в Рязанской области 22 августа

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз для Рязанской области на 22-24 августа. Согласно ему, в эти даты жителей региона ждет жара до +33 и полное отсутствие осадков.

Температура в течение трех дней будет меняться незначительно. Так, в понедельник ожидается +12...+17 градусов ночью и +27...+32 в светлое время суток. Во вторник соответственно +14…+19 и +28...+33. В среду картина аналогичная и лишь на градус прохладнее после заката.

Ветер юго-восточный, 5-11 м/с.

Таким образом, в контексте лесных пожаров в Рязанской области погода неблагоприятная.