В Рязани подвели итоги XVI Кубка России по воздухоплавательному спорту

Победитель Кубка России Андрей Кульков (в центре) и призеры - Иван Меняйло (слева) и Евгений Чубаров (справа).

В воскресенье, 21 августа, состоялся заключительный спортивный полет XVI Кубка России по воздухоплавательному спорту. Напомним, что престижные состязания проходят в Рязани в рамках фестиваля «Небо России».

Победу отпраздновал Андрей Кульков (Тула), серебро у Ивана Меняйло (Красногорск), бронза у Евгения Чубарова (Москва).

Днем ранее - 20 августа - на летном поле у села Шумашь состоялся большой праздник воздухоплавания, который посетили около трех тысяч рязанцев и гостей нашего региона.

Фестиваль «Небо России» продолжится до 22 августа включительно. За полетами можно следить в официальных социальный сетях фестиваля.