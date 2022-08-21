Малков анонсировал оргвыводы в связи с лесными пожарами в Рязанской области

Жителей Деулино и других населенных пунктов, которым угрожает лесной пожар, оповестили о возможной эвакуации.

Врио губернатора Павел Малков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области. Утром 21 августа, согласно Telegram-каналу, он работал в поселке Деулино, где находится основная база оперативного штаба.

Глава региона отметил, что в ближайшие дни не ожидается. При этом прогнозируются жара и сильный ветер переменных направлений.

«Предпринимаются все необходимые меры для тушения огня и защиты населенных пунктов. Тем не менее, для ряда из них сохраняется угроза», - признал Малков, добавив, что жители проинформированы о возможной эвакуации.

Как уже сообщала КП-Рязань, пожаром пройдена площадь более 8,6 тыс. га. Площадь активного горения при этом изменилась несильно — около 160 гектаров. В тушении задействованы пять Ил-75, два Бе-200Э, 10 вертолетов. Авиация совершила более 450 вылетов, сбросив свыше 3,5 тыс. тонн воды. Ожидается, что к вечеру 21 августа число людей, участвующих в борьбе с огнем, почти достигнет 900 человек.

«Все причины сложившейся ситуации будут тщательно проанализированы. Где, когда и почему загорелось, кто и как тушил и прочее. Будем серьезно разбираться и делать выводы, вплоть до серьезного усиления профильных служб и разработке комплекса мер по работе с лесами», - анонсировал оргвыводы Малков.