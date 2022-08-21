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Происшествия21 августа 2022 7:45

В Рязанскую область прибывают дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами

По состоянию на утро 21 августа ведутся работы по тушению пяти очагов
Источник:kp.ru

В Рязанскую область прибыли еще 32 пожарных из Московской области. Об этом сообщает Рослесхоз. Также группировку сил для борьбы с лесными пожарами наращивают в Нижегородской области и Республике Коми.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в Рязанской области 21 августа ведутся работы по тушению пяти очагов. С пожарами, напомним, борются, на территории Рязанского, Спасского и Клепиковского районов. В муниципальных образованиях введен режим ЧС.

Ранее Авиалесоохрана публиковала информацию о том, что за минувшие сутки, 20 августа, площадь, пройденная огнем, увеличилась более чем на четверть.