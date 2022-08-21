Лесной пожар в Рязанской области прошел 8600 гектаров

Площадь, пройденная лесным пожаром в Рязанской области, за 20 августа увеличилась более чем на четверть.

Авиалесоохрана опубликовала сводные данные о природных пожарах за минувшие сутки. По данным ведомства, в Рязанской области по состоянию на полночь 21 августа площадь, пройденная огнем, достигла 8616 га.

Сутками ранее эта площадь составляла 6785 га, то есть за субботу она увеличилась на 27%. Пострадало 7470 га лесного фонда,1101 га земель особо охраняемых природных территорий в Окском биосферном заповеднике и нацпарке «Мещерский», 45 га земель обороны и безопасности.

Именно от Авиалесохраны в Рязанской области работают 75 человек, в том числе 42 работника парашютно-десантной пожарной службы.