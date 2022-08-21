Теплоход «Сергей Образцов» из-за пробоины вытащили на мель в Рязани

Двухпалубный теплоход «Сергей Образцов» сфотографировали севшим на мель в Рязани.

Двухпалубный теплоход «Сергей Образцов» сфотографировали севшим на мель в Рязани. Фото и видео пользователи соцсетей разместили 20 августа в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Пассажиров с теплохода эвакуировали.

Один из очевидцев, знакомый с ситуацией, сообщил, что судно на мель «затолкали» специально в связи с тем, что во время круиза оно получило пробоину. По его словам, воду из отсеков откачивают с вечера 19 августа.

Согласно информации на сайте mosturflot.ru, теплоход «Сергей Образцов» при длине 77,88 м, осадке 1,4 м и ширине 15,2 м развивает скорость 20 км/ч. Максимально он может вместить 159 человек. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 56 человек.