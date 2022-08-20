Любовь Успенская предпочла США отдых в Рязанской области

Любовь Успенская отдыхает в Рязанской области. Фото: профиль певицы в социальных сетях.

Певица Любовь Успенская проводит свой отпуск в Рязанской области. Об этом звезда шансона рассказала в социальных сетях.

«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем», - написала исполнительница.

Успенская отметила, что злые языки сообщили о ее отъезде в США. В ответ на слухи она посоветовала не засорять голову ложной информацией и насладиться последними теплыми днями.