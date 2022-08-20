Воздушную групировку по тушению пожаров усилят тремя Ил-76 и одним Ми-8

Воздушную группировку по тушению пожаров, состоящую из 11 самолетов и вертолетов в ближайшие дни усилят тремя Ил-76 и одним Ми-8. Об этом в Telegram сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Облетели с главой региона лесные пожары и провели межведомственный штаб по тушению. На сегодняшний день мобилизовано свыше 800 человек, 300 единиц техники, работает авиация», - написал министр.

Также глава ведомства рассказал, что в область прибыла еще одна группа парашютистов-десантников из Авиалесоохраны. Они будут работать в труднодоступных местах, где действует лесной пожар.