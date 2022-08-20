В реанимации ОКБ в Рязани заметили тараканов

Автору снимка рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор. Фото: группа «Рязань».

В реанимации Рязанской областной клинической больницы заметили тараканов. Снимок с насекомыми опубликовали в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Неужели наши власти так же лечатся. Это реанимационное отделение города Рязани в Канищево. Это ад тараканов», - написано в посте.

При этом к комментариях к публикации автору советуют писать не в «ВК», а сразу обращаться в ответственные инстанции, направлять письма в Роспотребнадзор и региональный минздрав.