Полицейские задержали 41-летнего рязанца с «синтетикой»

У подозреваемого нашли около 1 грамма наркотика. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 41-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что патрульные заметили на улице подозрительного прохожего: мужчина при виде полицейских повел себя нервозно и суетливо, попытался избежать с ними встречи, но был остановлен.

В результате проведенного досмотра у неработающего рязанца в кармане обнаружен сверток с «синтетикой» массой 1,05 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».