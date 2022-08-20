Патрульные полицейские обнаружили пропавшую жительницу Рязанского района

Матери сообщили, что ее дочь найдена. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские разыскали в областном центре пропавшую жительницу Рязанского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Обнаружили женщину сотрудники ППС, патрулировавшие маршрут на улице Энгельса. Они увидели прохожую, подходившую по ориентировке как без вести пропавшая.

«Как выяснилось, более недели назад мать этой гражданки, проживающая в Рязанском районе, обратилась в полицию с заявлением о том, что дочь ушла из дома и с тех пор на связь не выходила», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что заявительнице сообщили, что дочь найдена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.