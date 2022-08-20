Глава минприроды РФ Александр Козлов исключил вероятность дождей в Рязанской области

Глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов исключил вероятность дождей в Рязанской области в ближайшее время. Об этом министр сообщил на пресс-подходе в Деулино.

По словам Козлова, в ведомстве не ожидают, что погодные условия в месте, охваченном лесными пожарами в ближайшее время улучшатся.

- Мы оценили, в первую очередь, погодные условия. Они не улучшатся в течение нескольких недель. Дождей не ожидается, ветер будет сильным, - озвучил прогноз глава минприроды.

По последним данным, в Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. Если верить информации сервиса «Карта пожаров», количество термоточек в сравнении с показателями предыдущих дней – снизилось. По состоянию на 19 августа 17:50, количество термоточек – 12 (время наблюдения 17-18 августа 2022 года).