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Политика20 августа 2022 7:58

В здании Рязаньвест появится гостиница и офисные помещения

Об этом рассказал врио губернатора Малков главе минстроя РФ Иреку Файзуллину
Источник:kp.ru
Павел Малков показал главе минстроя РФ основные точки пешеходного маршрута. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Павел Малков показал главе минстроя РФ основные точки пешеходного маршрута. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

19 августа Рязанскую область с рабочим визитом посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Врио губернатора Павел Малков побывал с главой минстроя на ряде объектов благоустройства и реконструкции, а также ключевых точках большого пешеходного маршрута, создаваемого в областном центре. В частности на территории бывшего хлебзавода №1 и фабрики Рязаньвест.

По словам врио, в зданиях планируется создать современное многофункциональное пространство с лекториями, выставочными пространствами и коворкинг-центрами.

Помимо этого, в помещениях бывшей обувной фабрики планируют открыть гостиницу и офисный центр.