Врио губернатора Малков побывал вблизи очага лесных пожаров в Клепиковском районе

Глава региона оченил ситуацию на месте. Фото: Telegram-канал Павлв Малкова.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков побывал в поселке Голованово вблизи очага лесных пожаров в Клепиковском районе. Об этом глава региона рассказал в Telegram.

По словам Малкова, он оценил обстановку на месте, а также осмотрел пункт временной дислокации личного состава.

«Ситуация по-прежнему непростая: пламя находится в 4-6 км от населенного пункта. Здесь сосредоточено огромное количество техники и пожарных из Рязанской области и других регионов. Активно работает авиация. Самое главное - удается сдерживать огонь и не подпускать его к поселку на опасное расстояние», - написал врио.

Также Павел Малков отметил, что в районе пожаров сохраняются сложные погодные условия. Сильный ветер, который часто меняет направление, осложняет работу по тушению огня.