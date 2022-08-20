Яблочный спас в усадьбе Павлова: разыгрываем варенье из яблок сада знаменитого академика

В усадьбе Павлова сварили фирменное яблочное варенье Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

19 августа в мемориальном музее-усадьбе академика Ивана Павлова прошел традиционный Праздник яблока, на котором гостей угощали урожаем из павловского сада и фирменным яблочным вареньем.

Праздник традиционно проходит в День преображения Господня или, по-народному, в Яблочный спас. Гостей приветствовал священник из Борисо-Глебского собора, прочитал молитву и освятил урожай. Затем зрители насладились прогулками по саду, отведали вкуснейших павловских яблок, посетили фотозону, посмотрели концерт. Главным событием на празднике стала дегустация знаменитого павловского варенья из сорта «Антоновская бель», которое готовят по старинному рецепту, правда, с небольшой ремаркой. Вместо меда, на который у многих стала возникать аллергия, сейчас добавляют сахар.

Семья Павловых жила в усадьбе 170 лет назад, и их яблони не сохранились до наших дней, но сад растет и обновляется. Новые деревья были посажены в 50-е годы, во время открытия музея. Отец великого физиолога – священник, благочинный, протоиерей Петр научился по книгам делать прививки для яблонь и выращивал саженцы, за которыми к нему приезжали со всей Рязанской губернии.

- Павловский сад являлся родоначальником многих рязанских садов. У батюшки в саду было более 60 яблонь – антоновка, белый налив, грушовка, «кариш». Яблоки Павловы мочили, сушили, варили варенье и часть урожая продавали. Батюшка привлекал к работе своих детей. Отец Петр считал, что лень – это болезнь: зайдет в душу, поранит сердце и ничего хорошего из человека не вырастет. Он лечил лень и праздность трудом - выходили работать в сад всей семьей. В награду за помощь он разрешал детям почитать любую книгу из шкафа - библиотека у него была большая. Одна из книг - «Физиология обыденной жизни» Джорджа генри Льюиса повлияла на жизнь академика Павлова, - рассказала главный хранитель музейных предметов Юлия Сидорова.

В музее-усадьбе признаются, что каждый год собирают богатые урожаи и раздают яблоки посетителям после экскурсий, а еще сушат и варят варенье.

Предлагаем читателям попробовать это удивительно вкусное варенье, выиграв баночку в нашем конкурсе. Первый ответивший на вопрос: «Как звали сыновей благочинного Петра Павлова?», получит баночку фирменного «Варвариного варенья» из музея-усадьбы Павлова. Ответы присылайте по адресу kp-62@list.ru (с пометкой "конкурс варенья").

Старинный рецепт яблочного варенья:

Яблоки – около 3 кг

Сахар – 3 кг

Из чистых яблок нужно вырезать сердцевину и нарезать яблоки тонкими дольками, в медный таз выложить яблоки и засыпать сахаром, дать немного постоять. Поставить на медленный огонь и довести до кипения, проварить 5 минут. Затем отставить, дать остыть и вновь проварить 10 минут, аккуратно потряхивая таз. Готовое варенье разложить по чистым банкам.

В праздник Преображение Господне священник освятил гостей усадьбы и урожай. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА