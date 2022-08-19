Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева рекомендовала жителям покинуть Деулино

19 августа глава администрации Рязанского района Наталья Жунева провела собрание с местными жителями села Деулино. Видео встречи опубликовано в Телеграм-канале Рязань в Telegram.

Напомним, в районе села Деулино, а также Картаносово уже несколько дней борются с сильными лесными пожарами. В Рязанском районе введен режим ЧС.

- Если бы я сейчас здесь жила, я бы села и уехала со своей семьей, не ждала бы сигнала об эвакуации, - отметила она в разговоре с жителями. – А если здесь отдыхает кто-то, то сейчас не то время, чтобы отдыхать.

Она отметила, что ситуация с пожарами в районе усугубилась по сравнению со вчерашним днем, поэтому приняты меры для достижения готовности к эвакуации – подготовлен транспорт, громкая связь для оповещения об опасной ситуации, громкоговорители для объезда всей территории.

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