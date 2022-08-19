«Единая Россия» запускает кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией»

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Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Карьерные центры создадут на базе Штабов общественной поддержки или приемных «Единой России», партнером партии в реализации проекта станет Минтруда, сообщил координатор направления народной программы «Хорошая работа – достаток в доме», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы примут участие эксперты и депутаты, которые смогут брать шефство над людьми, ходатайствовать перед работодателями.

«Предусмотрены различные форматы работы: создание пунктов карьерного развития, проведение профтуров и мероприятий по трудоустройству, запуск кадрового навигатора «Единой России», открытие карьерных мастерских. Ответственными за реализацию проекта станут руководители региональных исполкомов и руководители региональных органов власти, которые осуществляют содействие занятости», – сказал он.

Андрей Исаев напомнил, что в народной программе партии, с которой «Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Госдуму, особое место занимает раздел «Хорошая работа – достаток в доме». Он подчеркнул, что одной из целей объявленной нашей стране экономической войны является дестабилизация ситуации на рынке труда.

«Огромное количество компаний западных, на которых работали сотни тысяч наших граждан, покидают нашу страну, закрывают производства. Ряд наших производств столкнулись с ситуацией, когда они не имеют достаточных комплектующих для того, чтобы организовать, обеспечить собственную работу, загрузку своих предприятий», – отметил координатор направления народной программы «Единой России».

Андрей Исаев уверен – «Единая Россия» может использовать свой потенциал, работая вместе с коллегами из минтруда и его структур, центров занятости, чтобы помочь людям адаптироваться к новым, чрезвычайным ситуациям: заняться их трудоустройством, организацией временных работ, переквалификацией.

Замминистра труда Елена Мухтиярова добавила, что волонтеры проекта пройдут обучение, чтобы помогать соискателям регистрироваться на портале «Работа в России» и получить доступ к услугам центров занятости. Также в рамках проекта планируется организовать приемы экспертов – юристов от работодателей и сотрудников Служб занятости, которые будут давать консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

«Профориентационный блок работы ориентирован на старшеклассников и выпускников. Предполагаем, что будет возможность посетить предприятия региона, узнать о востребованных профессиях, ознакомиться с условиями труда. Массовые мероприятия планируется проводить на базе общественных приемных – в формате ярмарок вакансий, где работодатели смогут общаться с потенциальными соискателями», – рассказала она.

Отдельным направлением работы станет трудоустройство социально уязвимых категорий граждан. Кроме того, будет запущен медийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» – цикл передач на региональных ТВ, которые посвящены возможностям рынка труда.

В свою очередь замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев назвал решение о создании пунктов карьерного развития своевременным. «По сути, мы расширяем доступ к получению услуг, связанных с трудоустройством. Кроме того, там много дополнительных сервисов, которые облегчат выход человека на рынок труда, помогут ему адаптироваться, сделать это комфортно. Совместная работа с «Единой Россией» позволит нам внедрить разнообразные способы трудоустройства граждан, подбора работников для предприятий, что на данный момент очень важно, это позволит преодолеть многие проблемы в экономике», – уверен он. По его словам, очень тесное взаимодействие ведомства с партийными органами на местах и центрами занятости – ключевой элемент успеха.

Рязанская область станет одним из пяти регионов, в которых проект стартует уже с 1 сентября. Будет создан карьерный центр с привлечением экспертов, депутатов, которые будут участвовать в собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы.

«Региональная общественная приемная «Единой России», на базе которой функционирует Центр объединения гражданских инициатив «Единые», имеет многолетний опыт взаимодействия с некоммерческими организациями по самым различным вопросам. При поступлении таких обращений всегда очень внимательно учитывается суть запроса – трудоустройство, помощь в открытии своего дела, профессиональная переподготовка. Благодаря совместной работе с НКО и службой занятости региона нам удается помочь человеку – подобрать вакансии, направления обучения, помочь подготовить бизнес-план», – отметила руководитель Центра объединения гражданских инициатив «Единые» Юлия Феоктистова.

Она подчеркнула, что при работе кадрового центра также будет использован опыт работы с НКО в этой сфере.