Павел Малков обратился к жителям Рязанской области с просьбой не посещать леса

Врио губернатора просит рязанцев не посещать леса.

Врио губернатора Павел Малков обратился к жителям области с просьбой проявить сознательность и воздержаться от походов в лес в ближайшие выходные. Свое обращение глава региона опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Он отметил, что в Рязанской области по-прежнему не удалось локализовать все очаги лесного пожара, а риск возникновения новых достаточно велик. В районах, где ситуация с огнем очень сложная, приостанавливается открытие охотничьего сезона.

- Дал поручение главам муниципалитетов оперативно оповестить людей. Кроме того, взять на личный контроль проведение профилактических мероприятий, чтобы не допустить новых возгораний. Включая опашку и создание минерализованных полос вблизи населенных пунктов, - написал Малков.

Врио губернатора также поблагодарил волонтеров и неравнодушных жителей, помогающих пожарным в их нелегкой работе.

Ранее стало известно, что режим ЧС из-за полыхающих природных пожаров ввели еще в одном районе области – Рязанском (подробнее).