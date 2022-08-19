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Происшествия19 августа 2022 12:16

Торговую палатку с поддельной одеждой обнаружили полицейские на Центральном рынке в Рязани

Вещи изъяли и отправили на экспертизу, а продавцу грозит крупный штраф
Источник:kp.ru
В Рязани на Центральном рынке продавали поддельную одежду.

В Рязани на Центральном рынке продавали поддельную одежду.

В Рязани на Центральном рынке спокойно продавали поддельную спортивную одежду. Торговую палатку с контрафактными вещами обнаружили полицейские в ходе очередного рейда, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все футболки, шорты и толстовки имели признаки подделки – надписи и лейблы известных брендов. Скорее всего, одежду производили нелегально. После осмотра изъяли 98 единиц товара и отправили на экспертизу.

- В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное расследование о реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь продавцу подпольной одежды грозит штраф в двойном размере стоимости товара и конфискация всей продукции.