Торговую палатку с поддельной одеждой обнаружили полицейские на Центральном рынке в Рязани

В Рязани на Центральном рынке продавали поддельную одежду.

В Рязани на Центральном рынке спокойно продавали поддельную спортивную одежду. Торговую палатку с контрафактными вещами обнаружили полицейские в ходе очередного рейда, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все футболки, шорты и толстовки имели признаки подделки – надписи и лейблы известных брендов. Скорее всего, одежду производили нелегально. После осмотра изъяли 98 единиц товара и отправили на экспертизу.

- В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное расследование о реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь продавцу подпольной одежды грозит штраф в двойном размере стоимости товара и конфискация всей продукции.