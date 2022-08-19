Мать погибшего на Украине рязанского спеназовца может не получить выплаты из-за бывшего мужа. Фото: telegram-канал Mash.

Мама погибшего на Украине 23-летнего рязанца Александра Савелова опасается, что не сможет получить положенные ей от государства выплаты. Речь идет о сумме в размере около 20 млн рублей. По данным telegram-канала Mash, причина в ее бывшем муже – отце военнослужащего.

Говорится, что мужчина ушел из семьи много лет назад, когда Александр был еще ребенком. Отец якобы не платил алименты, а однажды даже пытался выселить бывшую супругу с ребенком из дома. Но когда офицер-спецназовоц Александр Савелов погиб, объявился его отец.

Telegram-канал ссылается и на известного адвоката Александра Добровинского, который подчеркнул, что «государство не должно благодарить человека, который цинично пытается наживиться за счет горя».

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