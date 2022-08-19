Глава Минстроя России Файзуллин прибыл в Рязань 19 августа

Во время прогулки по Рязанскому кремлю с Иреком Файзулинным обсуждались вопросы благоустройства главной достопримечательности. Фото: Минстрой России.

19 августа в Рязань прибыл министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. После рабочей встречи с врио губернатора Павлом Малковым высокопоставленный чиновник посетил вместе с ним бывший хлебозавод №1, Рязанский кремль, Лесопарк и Торговый городок.

Лесопарк - одна из точек визита Ирека Файзуллина. Фото: Минстрой России.

Здание бывшего хлебозавода №1 и его территорию Файзуллину представили как будущий кластер креативных индустрий. Затем, во время прогулки по Рязанскому кремлю, с Файзулинным обсуждались вопросы благоустройства главной рязанкой достопримечательности, объекта культурного наследия федерального значения.

«Проект призван сохранить историческую ценность объекта, сформировав при этом комфортные условия и современные пространства для времяпрепровождения жителей и гостей Рязани», - пишет Минстрой России.

Также Файзуллин оценил ход реконструкции Торгового городка.

Здание бывшего хлебозавода №1 и его территорию Файзуллину представили как будущий кластер креативных индустрий. Фото: Минстрой России.