Полицейские задержали курьера, забиравшего деньги у жертв мошенников

В общей сложности подозреваемый забрал у жертв мошенников 740 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 23-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в соучастии в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, парень получил от двоих пенсионерок 500 и 240 тысяч рублей. Женщинам 80 и 87 лет звонили мошенники и сообщали, что их близкие родственники совершили ДТП. А для ухода от уголовной ответственности срочно требовались деньги.

«Сотрудники выяснили приметы и маршруты передвижения молодого мужчины, забиравшего деньги у потерпевших. К тому времени он уже покинул областной центр. С помощью коллег в одном из соседних регионов злоумышленник был задержан и доставлен в Рязань для проведения следственных действий» - рассказали в УМВД.

Отмечается, что деньги молодой человек с вычетом процента переводил на определенные счета.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.