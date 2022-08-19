Успели спилить 17 берез. В Пителинском районе задержали отца и сына, незаконно рубивших местный лес

В Пителинском районе отец и сын хотели по-тихому нарубить деревьев, но попались с поличным. Теперь обоим грозит до четырех лет лишения свободы. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Звуки рубки деревьев в лесном массиве недалеко от села Высокие Поляны услышали местные жители и сообщили в полицию. Рязанские и сасовские полицейские незамедлительно выехали на место и обнаружили там двоих мужчин. Те уже успели срубить 17 берез и грузили деревья в автомобиль «Урал». Выяснилось, что разрешение на заготовку леса в этой части массива никто не оформлял. Мужчин задержали.

В отношении 31-летнего жителя Пителина и его 63-летнего отца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК России – Незаконная рубка зеленых насаждений.