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Происшествия19 августа 2022 10:00

Павел Малков заявил, что лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

В ближайших к кромке пожара населенных пунктах дежурят автобусы для эвакуации жителей
Источник:kp.ru
Пока удается не допустить перехода пожара на верховой, что гораздо более опасно, но такая угроза сохраняется.

Пока удается не допустить перехода пожара на верховой, что гораздо более опасно, но такая угроза сохраняется.

Из-за шквалистого ветра сохраняется угроза перехода бушующего в Рязанской области лесного пожара на верховой. Об этом врио губернатора Павел Малков сообщил по итогам совещания, которое он провел совместно с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

«Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы», - написал Малков в Tlegram-канале.

По словам главы региона, ситуация остается сложной. Пожаром пройдена территория свыше 6 тысяч гектаров. Площадь, охваченная огнем, при этом сохранилась прежней — около 180 гектаров. Горят шесть участков, на трех из которых пламя пока не удалось локализовать.

Продолжаются сброс воды авиацией, создание минерализованных полос, опашка. Дополнительно в Рязанскую область должен прибыть военный бульдозер-путепрокладчик на базе артиллерийского тягача для помощи в проведении инженерных работ.