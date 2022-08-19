Павел Малков заявил, что лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

Пока удается не допустить перехода пожара на верховой, что гораздо более опасно, но такая угроза сохраняется.

Из-за шквалистого ветра сохраняется угроза перехода бушующего в Рязанской области лесного пожара на верховой. Об этом врио губернатора Павел Малков сообщил по итогам совещания, которое он провел совместно с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

«Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы», - написал Малков в Tlegram-канале.

По словам главы региона, ситуация остается сложной. Пожаром пройдена территория свыше 6 тысяч гектаров. Площадь, охваченная огнем, при этом сохранилась прежней — около 180 гектаров. Горят шесть участков, на трех из которых пламя пока не удалось локализовать.

Продолжаются сброс воды авиацией, создание минерализованных полос, опашка. Дополнительно в Рязанскую область должен прибыть военный бульдозер-путепрокладчик на базе артиллерийского тягача для помощи в проведении инженерных работ.