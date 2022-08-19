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Общество19 августа 2022 9:56

Касимовский отдел СК возглавил подполковник Иван Похилько

До назначения он занимал должность заместителя руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела
Источник:kp.ru

Касимовский межрайонный следственный отдел СК по Рязанской области возглавил подполковник юстиции Иван Похилько. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что с 2001 по 2007 году Похилько работал в органах прокуратуры в Ставропольском крае. С 2007 по 2011 годы замещал должность руководителя Зубово-Полянского управления СК в Мордовии. С 2012 по 2014 годы руководитель следственного отдела в Волгоградской области. С 2014 года следователь Сасовского межрайонного следственного отдела. С 2015 по 2022 годы – заместитель руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела.